За сутки в больницы с коронавирусом попали более трех сотен украинцев

В то время, как в больницах "второй волны" под прием больных коронавирусом подготовили 10,2 тыс. мест, 12 августа было госпитализировано 315 больных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За последние сутки было госпитализировано 315 человек", - сказал он.

Среди 1 592 человек, у которых 12 августа была подтверждена коронавирусная инфекция, 88 детей и 92 медработника.

Всего с начала эпидемии заболели 5 983 ребенка и 9 492 медработника.

Согласно сообщению Центра общественного здоровья, с начала эпидемии госпитализация понадобилась 21 144 заболевшим.

В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких за все время эпидемии нуждались 635 больных коронавирусной инфекцией.

По состоянию на утро 13 августа в больницах находится 5 511 человек, 123 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Среди выздоровевших 7 067 медработников.

Как сообщали Українськi Новини, 11 августа было госпитализировано 288 больных коронавирусной инфекцией.

Министерство здравоохранения не исключает перегрузки больниц больными коронавирусной инфекцией при поступлении в стационар 200 человек ежедневно.

Тем временем, в Украине третий день подряд увеличивается количество новых случаев COVID-19. За день заболели 1 592 человек.