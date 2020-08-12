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12 августа 2020, среда, 16:49 147
Медицина 2020-08-12T16:49:31+03:00
Українські Новини
За сутки в больницы с коронавирусом попали почти три сотни больных: койки заполнены на четверть

За сутки в больницы с коронавирусом попали почти три сотни больных: койки заполнены на четверть

Надежда Комендантова
Госпитализация, Больницы, Коронавирус, коронавирус в Украине
Александровская больница. Фото: Facebook Людмила Антоненко
Александровская больница. Фото: Facebook Людмила Антоненко

В то время, как в больницах "второй волны" под прием больных коронавирусом подготовили 10,2 тыс. мест, 11 августа было госпитализировано 288 больных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За последние сутки было госпитализировано 288 человек", - сказал он.

Министр отметил, что по Украине заполненность коек, отведенных под госпитализацию больных коронавирусной инфекцией, составляет около 24%, однако этот показатель отличается в разных регионах.

Наиболее загружены больницы во Львовской области - на более чем 50%.

Среди 1 433 человек, у которых 11 августа была подтверждена коронавирусная инфекция, 116 детей и 65 медработников.

Всего с начала эпидемии заболели 5 895 детей и 9 400 медработников.

Согласно сообщению Центра общественного здоровья, с начала эпидемии госпитализация понадобилась 20 829 заболевшим.

В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких за все время эпидемии нуждались 626 больных коронавирусной инфекцией.

По состоянию на утро 12 августа в больницах находятся 5 418 человек, 129 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Среди выздоровевших 7 001 медработник.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших COVID-19 в Киеве 11 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 182 человека до 9 869.

Кроме того, в Украине второй день подряд увеличивается количество новых случаев COVID-19.

Министерство здравоохранения не исключает перегрузки больниц больными коронавирусной инфекцией при поступлении в стационар 200 человек ежедневно.

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