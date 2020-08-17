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17 августа 2020, понедельник, 23:25 22
Европа 2020-08-17T23:25:11+03:00
Українські Новини
Грузия продлила ограничения на авиарейсы до 30 сентября

Грузия продлила ограничения на авиарейсы до 30 сентября

Ольга Фандорина
Грузия, Авиасообщение, карантин в Европе, Авиасообщение с Грузией
Грузия. Фото: vestikavkaza.ru
Грузия. Фото: vestikavkaza.ru

После того, как в Грузии сократили срок обязательного карантина до 12 дней, правительство Грузии продлило ограничение на регулярные международные авиарейсы до 30 сентября. Об этом сообщило издание Грузия Онлайн со ссылкой на Агентство гражданской авиации страны .

Запрет не распространяется на рейсы в Тбилиси из Парижа, Мюнхена и Риги, которые продолжат выполняться авиакомпаниями Air France, Lufthansa и airBaltic.  

Решение о поэтапном восстановлении воздушного сообщения по другим направлениям будет принято с учетом эпидемической ситуации, отметили в Агентстве гражданской авиации Грузии.

При этом ряд авиакомпаний, в том числе Georgian Airways, продолжат выполнять чартерные рейсы, согласованные с правительством.

Как сообщали Українські Новини, Грузия откроет границы для иностранцев, которые приедут на полгода для работы. 


Ранее Украина и Грузия готовились синхронно возобновить авиасообщение.

Кроме того, ранее сообщалось, что с 8 июня в Грузии начали вводить второй этап ослабления карантина.

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