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  • В Грузии за сутки зафиксировали 1 случай коронавируса. В стране ввели второй этап ослабления карантина
08 июня 2020, понедельник, 12:41 178
Мир 2020-06-08T13:30:02+03:00
Українські Новини
В Грузии за сутки зафиксировали 1 случай коронавируса. В стране ввели второй этап ослабления карантина

В Грузии за сутки зафиксировали 1 случай коронавируса. В стране ввели второй этап ослабления карантина

Елизавета Кесельман
Грузия, коронавирус в Грузии, открытие границ, послабление карантина
Грузия. Фото: Wikiwand
Грузия. Фото: Wikiwand

Эпидемия коронавируса в Грузии заметно идет на спад. Так, за сутки зафиксирован лишь 1 случай заражения COVID-19. Власти начали вводить второй этап послабления карантина. Об этом сообщает Грузия Онлайн.

Как передает ведомство, за минувшие сутки в Грузии обнаружили коронавирус у одного человека, а общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 810. Число выздоровевших выросло на 9 человек, а общее количество увеличилось до 683.

На карантине находится 2915 человек, а под наблюдением врачей – 237.

Правительство страны приняло решение восстанавить транспортное сообщение между городами, а также открыть рестораны и гостиницы, пункты обмена валюты. Таким образом, Граузия переходит к новому этапу послабления карантина. 

Отмечается, что рестораны будут работать, придерживаясь соответствующих рекомендаций, включающих использование системы предварительного бронирования, безналичный расчет, усиленную уборку, соблюдения расстояния между столиками, количество гостей за столами.

Как сообщали Українські Новини, для того, чтобы туристы смогли попасть в Грузию, власти требуют предоставить негативные ПЦР-тесты на коронавирус. 

Тем временем, Украина и Грузия готовы синхронно возобновить авиасообщение.

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