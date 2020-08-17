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17 августа 2020, понедельник, 21:30 1304
Политика 2020-08-17T21:45:01+03:00
Українські Новини
Госпогранслужба Украины сообщила о ситуации на границе с Беларусью

Госпогранслужба Украины сообщила о ситуации на границе с Беларусью

Ольга Фандорина
Беларусь, Госпогранслужба, Граница с Беларусью, Протесты в Беларуси
Граница Украина-Беларусь. Фото: charter97.оrg
Граница Украина-Беларусь. Фото: charter97.оrg

Ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой и украинские пограничники делают все, чтобы не допустить каких-либо провокаций. Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко, передает РБК-Украина.

По его словам, сейчас провокаций на границе не зафиксировано.

"В настоящее время, все пункты пропуска функционируют, средний пассажиропоток в сутки составляет около 3 тысяч человек и на въезд и на выезд", - сообщил Демченко.

Он также сообщил, что сейчас проходит пограничная операция на этом участке границы, которая началась в середине июля.

Демченко рассказал, что спецоперации плановая, проходит ежегодно, однако особенности ситуации, сложившейся сегодня в Беларуси - учитываются.

"В настоящее время мы не наблюдаем, чтобы на белорусской границе были нестандартные ситуации. У нас постоянно происходит взаимный обмен информацией с белорусской стороной", - сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что ведомства сотрудничают на всех уровнях.

Как сообщали Українські Новини, МИД Украины возмущен обвинениями Беларуси в дестабилизации ситуации и вспомнил "вагнеровцев".

Беларусь передала России задержанных боевиков ЧВК "Вагнера".

У Зеленского заявили, что ожидали от Беларуси более взвешенного решения по боевикам Вагнера.

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