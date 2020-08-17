Госпогранслужба Украины сообщила о ситуации на границе с Беларусью

Ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой и украинские пограничники делают все, чтобы не допустить каких-либо провокаций. Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко, передает РБК-Украина.

По его словам, сейчас провокаций на границе не зафиксировано.

"В настоящее время, все пункты пропуска функционируют, средний пассажиропоток в сутки составляет около 3 тысяч человек и на въезд и на выезд", - сообщил Демченко.

Он также сообщил, что сейчас проходит пограничная операция на этом участке границы, которая началась в середине июля.

Демченко рассказал, что спецоперации плановая, проходит ежегодно, однако особенности ситуации, сложившейся сегодня в Беларуси - учитываются.

"В настоящее время мы не наблюдаем, чтобы на белорусской границе были нестандартные ситуации. У нас постоянно происходит взаимный обмен информацией с белорусской стороной", - сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что ведомства сотрудничают на всех уровнях.

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