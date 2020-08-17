Госпогранслужба Украины сообщила о ситуации на границе с Беларусью

Ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой и украинские пограничники делают все, чтобы не допустить каких-либо провокаций. Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко, передает РБК-Украина. По его словам, сейчас провокаций на границе не зафиксировано. "В настоящее время, все пункты пропуска функционируют, средний пассажиропоток в сутки составляет около 3 тысяч человек и на въезд и на выезд", - сообщил Демченко. Он также сообщил, что сейчас проходит пограничная операция на этом участке границы, которая началась в середине июля. Демченко рассказал, что спецоперации плановая, проходит ежегодно, однако особенности ситуации, сложившейся сегодня в Беларуси - учитываются. "В настоящее время мы не наблюдаем, чтобы на белорусской границе были нестандартные ситуации. У нас постоянно происходит взаимный обмен информацией с белорусской стороной", - сказал пресс-секретарь. Он добавил, что ведомства сотрудничают на всех уровнях. Как сообщали Українські Новини, МИД Украины возмущен обвинениями Беларуси в дестабилизации ситуации и вспомнил "вагнеровцев". Беларусь передала России задержанных боевиков ЧВК "Вагнера". У Зеленского заявили, что ожидали от Беларуси более взвешенного решения по боевикам Вагнера.