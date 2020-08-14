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  • МИД Украины возмущен обвинениями Беларуси в дестабилизации ситуации и вспомнил "вагнеровцев"
14 августа 2020, пятница, 23:51 243
Политика 2020-08-15T01:00:02+03:00
Українські Новини
МИД Украины возмущен обвинениями Беларуси в дестабилизации ситуации и вспомнил "вагнеровцев"

МИД Украины возмущен обвинениями Беларуси в дестабилизации ситуации и вспомнил "вагнеровцев"

Ольга Фандорина
МИД, МИД Украины, Беларусь, Протесты в Беларуси
Министерство иностранных дел Украины
Министерство иностранных дел Украины

Министерство иностранных дел обеспокоено заявлениями руководства Беларуси об участии украинцев в организации протестов в связи с результатами президентских выборов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передают Українськi Новини.

"МИД Украины выражает обеспокоенность заявлениями руководства Республики Беларусь об участии граждан Украины в организации, подчеркиваем, мирных протестов в связи с результатами президентских выборов", - сказано в нем.

Подчеркивается, что этому нет доказательств, тогда как доказательства участия в террористической деятельности 28 наемников частной военной компании "Вагнера", задержанных в Беларуси, есть.

"Зато "вагнеровцы", по благословению белорусских властей, возвращаются в РФ. Чтобы и дальше совершать преступления на территории суверенных государств", - отмечает Министерство иностранных дел.

В МИДе возмущены тем, что президент дружественного государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси.

Как сообщали Українськi Новини, Беларусь передала России задержанных боевиков ЧВК "Вагнера".

У Зеленского заявили, что ожидали от Беларуси более взвешенного решения по боевикам Вагнера.

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