МИД Украины возмущен обвинениями Беларуси в дестабилизации ситуации и вспомнил "вагнеровцев"

Министерство иностранных дел обеспокоено заявлениями руководства Беларуси об участии украинцев в организации протестов в связи с результатами президентских выборов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передают Українськi Новини.

"МИД Украины выражает обеспокоенность заявлениями руководства Республики Беларусь об участии граждан Украины в организации, подчеркиваем, мирных протестов в связи с результатами президентских выборов", - сказано в нем.

Подчеркивается, что этому нет доказательств, тогда как доказательства участия в террористической деятельности 28 наемников частной военной компании "Вагнера", задержанных в Беларуси, есть.

"Зато "вагнеровцы", по благословению белорусских властей, возвращаются в РФ. Чтобы и дальше совершать преступления на территории суверенных государств", - отмечает Министерство иностранных дел.

В МИДе возмущены тем, что президент дружественного государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси.

Как сообщали Українськi Новини, Беларусь передала России задержанных боевиков ЧВК "Вагнера".

У Зеленского заявили, что ожидали от Беларуси более взвешенного решения по боевикам Вагнера.