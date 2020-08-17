Боевики в зоне ООС оборудуют позиции в сторону украинских военных

Боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) в понедельник, 17 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС, передают Українськi Новини.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Подразделения, которые вовлечены в отпор и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федераций в Донецкой и Луганской областях продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки. С начала текущих суток в полосах ответственности наших боевых бригад, которые выполняют задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не ​​зафиксировано", - говорится в нем.

Указано, что враг продолжает осуществлять инженерные работы на отдельных участках, что является нарушением договоренностей, достигнутых 22 июля трехсторонней контактной группой.

Сегодня украинскими военными был обнаружен один факт дополнительного инженерного оборудования позиций противником в сторону наших подразделений неподалеку Водяного, со стороны территории временно оккупированного населенного пункта Ужовка.

Как сообщали Українськi Новини, 12 августа боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС, потерь не было. Тем временем, на Донбассе формирования РФ роют окопы и укрепляют позиции.

С 27 июля на Донбассе действует полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

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