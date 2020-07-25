Подготовка к прекращению огня: в ООС готовы к провокациям

Подразделения Объединенных сил готовятся к началу режима всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Новое перемирие должно начаться в 00:01 понедельника, 27 июля. Об этом сообщает командование ООС.

Указано, что для контролирования соблюдения перемирия командируют специальных военных, имеющих опыт участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН. Такие военнослужащие будут на каждой позиции ВСУ.

"Такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений ООС от выполнения боевых задач и предотвратить вероятные провокации. В то же время, не лишит украинских воинов возможности для самозащиты, как это гарантирует статья 51 Устава ООН", – объяснили в штабе.

Кроме того, в штабе готовы к провокациям противника с целью сорвать перемирие, как это неоднократно происходило ранее.

"Также штаб операции возвращает практику информирования общественности о текущей ситуации через уполномоченного представителя", – добавили военные.

Также в штабе ООС подчеркнули, что с начала нынешних суток сепаратисты уже 11 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм. Украинские военные не понесли потерь.

Как сообщали Українські Новини, 20 июля на Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранения.

Также боевики отдали неидентифицированное тело погибшего военного Украине.