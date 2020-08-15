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15 августа 2020, суббота, 11:55 377
Силовые структуры 2020-08-15T14:15:02+03:00
Українські Новини
На Донбассе формирования РФ роют окопы и укрепляют позиции: за сутки две провокации

На Донбассе формирования РФ роют окопы и укрепляют позиции: за сутки две провокации

Надежда Комендантова
Перемирие, Боевики, ООС, Ситуация в зоне ООС, перемирие-2020
Донбасс. Фото: nbnews.com.ua
Донбасс. Фото: nbnews.com.ua

После того, как один украинский военнослужащий погиб и еще один получил ранение из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве, боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил 14 августа, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС, передают Українськi Новини.

"14 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. Наши военнослужащие в районах выполнения задач соблюдают режим прекращения огня и готовы  к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", - сказано в нем.

В то же время вблизи Авдеевки боевики дважды, утром и вечером, применили стрелковое оружие.

В обоих случаях выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни, поэтому украинские военные огонь в ответ не открывали.

Также за прошедшие сутки украинская сторона зафиксировала факты инженерного оборудования позиций в сторону украинских подразделений неподалеку Хутора Вольного и Новгородского.

Всего за прошедшие сутки украинские военнослужащие задокументировали 4 факта нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Указывается, что с начала текущих суток нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщали Українськi Новини, 13 августа боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне ООС , однако в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве 1 украинский военный погиб и еще 1 получил ранения.

12 августа боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС, потерь не было.

С 27 июля на Донбассе действует полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

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