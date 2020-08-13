На Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ и выпустили мину

В то время, как с 27 июля на Донбассе действует полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) 12 августа, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС, передают Українськi Новини.

"В общем за прошедшие сутки украинские военнослужащие задокументировали 4 вражеских нарушения провозглашенного режима прекращения огня", - говорится в нем.

Вблизи Марьинки и Южного отмечено несколько автоматических очередей из стрелкового оружия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, а у Железного враг использовал автоматический станковый гранатомет и произвел два выстрела. Еще один факт провокации зафиксировано неподалеку Красногоровки. На этом участке фронта с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил минирования местности одной противопехотной миной ПОМ-2.

Отмечается, что украинские военнослужащие на обстрелы не реагировали и огонь в ответ не открывали.

"Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 13 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксированы.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС 11 августа, потерь нет.

Боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе уже в его первые часы.