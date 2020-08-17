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17 серпня 2020, понеділок, 20:37 11
Політика 2020-08-17T22:30:03+03:00
Українські Новини
Бойовики в зоні ООС облаштовують позиції у бік українських військових

Бойовики в зоні ООС облаштовують позиції у бік українських військових

Ольга Фандорина
ООС, Ситуація в зоні ООС, ЗСУ, Бойовики, Ситуація на Сході, режим припинення вогню на Донбасі
ООС. Танк. Фото: Facebook/ООС
ООС. Танк. Фото: Facebook/ООС

Бойовики не порушували режим припинення вогню в зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС) в понеділок, 17 серпня.

Про це сказано в повідомленні пресслужби штабу ООС, передають Українські Новини.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи, які залучені в відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерацій в Донецькій і Луганській областях продовжують неухильно дотримуватися умов повного і всеосяжного режиму припинення вогню і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки. З початку поточної доби в смугах відповідальності наших бойових бригад, які виконують завдання в районі проведення операції, обстрілів з боку супротивника не зафіксовано", — сказано в ньому.

Зазначено, що ворог продовжує здійснювати інженерні роботи на окремих ділянках, що є порушенням домовленостей, досягнутих 22 липня тристоронньої контактною групою.

Сьогодні українськими військовими був виявлений один факт додаткового інженерного обладнання позицій противником в сторону наших підрозділів неподалік Водяного, з боку території тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка.

Як повідомляли Українськi Новини,  12 серпня бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню в зоні ООС, втрат не було.

З 27 липня на Донбасі діє повний і всеосяжний  режим припинення вогню.

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