Бойовики в зоні ООС облаштовують позиції у бік українських військових

Бойовики не порушували режим припинення вогню в зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС) в понеділок, 17 серпня.

Про це сказано в повідомленні пресслужби штабу ООС, передають Українські Новини.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи, які залучені в відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерацій в Донецькій і Луганській областях продовжують неухильно дотримуватися умов повного і всеосяжного режиму припинення вогню і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки. З початку поточної доби в смугах відповідальності наших бойових бригад, які виконують завдання в районі проведення операції, обстрілів з боку супротивника не зафіксовано", — сказано в ньому.

Зазначено, що ворог продовжує здійснювати інженерні роботи на окремих ділянках, що є порушенням домовленостей, досягнутих 22 липня тристоронньої контактною групою.

Сьогодні українськими військовими був виявлений один факт додаткового інженерного обладнання позицій противником в сторону наших підрозділів неподалік Водяного, з боку території тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка.

Як повідомляли Українськi Новини, 12 серпня бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню в зоні ООС, втрат не було.

З 27 липня на Донбасі діє повний і всеосяжний режим припинення вогню.

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