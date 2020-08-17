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17 августа 2020, понедельник, 20:20 103
Силовые структуры 2020-08-17T20:21:52+03:00
Українські Новини
Во Львове задержали подозреваемого в заказе поджога машины журналистки "Радио Свобода"

Во Львове задержали подозреваемого в заказе поджога машины журналистки "Радио Свобода"

Валерия Драгомирова
СБУ, Радио Свобода, нападение на журналистов, Поджог машины
СБУ задержала подозреваемого. Фото: СБУ
СБУ задержала подозреваемого. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в заказе поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук во Львове.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"СБУ задержала во Львове организатора поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода", который произошел в январе этого года. По версии следствия, поджог организовал бывший сотрудник Национальной полиции. Оперативники Службы безопасности Украины установили местонахождение и задержали злоумышленника во исполнение решения следственного судьи", - говорится в нем.

Подозреваемый. Фото: СБУПодозреваемый. Фото: СБУ

Указано, что ему уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 (соучастие в преступлении) и ч. 2 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса.

Продолжаются следственные действия.

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