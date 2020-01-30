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30 января 2020, четверг, 09:08 37
Происшествия 2020-01-30T09:43:39+02:00
Українські Новини
Неизвестные подожгли автомобиль журналистки во Львове

Неизвестные подожгли автомобиль журналистки во Львове

Василь Трухан
Журналистика, Радио Свобода, нападение на журналистов, Поджог автомобиля
Авто журналиста. Фото: ГосЧС во Львовской области
Авто журналиста. Фото: ГосЧС во Львовской области

Неизвестные ночью подожгли автомобиль Mitsubishi Colt журналистки "Радио Свобода" во Львове Галины Терещук.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передают Українські Новини.

"По словам соседа супругов Терещук, который случайно стал свидетелем преступления, неизвестный мужчина с закрытым лицом поместил пакет с неизвестным веществом под щетки на лобовом стекле автомобиля и поджег его", - написал он.

Инцидент произошел на ул. Кубийовича.

По данным Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области 30 января в 00:16 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре во Львове на ул. Кубийовича, 37.

Пожар возник в автомобиле Mitsubishi Colt.

К месту происшествия немедленно выехали спасатели государственной пожарно-спасательной части Львова.

На момент прибытия пожарных на место происшествия моторный отсек был охвачен огнем.

В 00:33 пожарные локализовали пожар и в 00:42 ликвидировали.

В результате пожара огнем уничтожен моторный отсек и поврежден салон автомобиля на площади 2 кв. м, лобовое стекло, передние крылья, капот и 2 передних колеса.

К ликвидации пожара привлекались 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники.

На месте происшествия никто не пострадал.

Обстоятельства и причины возникновения возгорания устанавливаются.

Сгоревшее авто журналиста Фото ГУ ГосЧС во Львовской областиСгоревшее авто журналиста Фото ГУ ГосЧС во Львовской области

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