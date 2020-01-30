Неизвестные подожгли автомобиль журналистки во Львове

Неизвестные ночью подожгли автомобиль Mitsubishi Colt журналистки "Радио Свобода" во Львове Галины Терещук. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передают Українські Новини. "По словам соседа супругов Терещук, который случайно стал свидетелем преступления, неизвестный мужчина с закрытым лицом поместил пакет с неизвестным веществом под щетки на лобовом стекле автомобиля и поджег его", - написал он. Инцидент произошел на ул. Кубийовича. По данным Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области 30 января в 00:16 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре во Львове на ул. Кубийовича, 37. Пожар возник в автомобиле Mitsubishi Colt. К месту происшествия немедленно выехали спасатели государственной пожарно-спасательной части Львова. На момент прибытия пожарных на место происшествия моторный отсек был охвачен огнем. В 00:33 пожарные локализовали пожар и в 00:42 ликвидировали. В результате пожара огнем уничтожен моторный отсек и поврежден салон автомобиля на площади 2 кв. м, лобовое стекло, передние крылья, капот и 2 передних колеса. К ликвидации пожара привлекались 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники. На месте происшествия никто не пострадал. Обстоятельства и причины возникновения возгорания устанавливаются. Сгоревшее авто журналиста Фото ГУ ГосЧС во Львовской области Как сообщали Українські Новини, во Львовской области задержали мужчину, подозреваемого в заказе поджога авто и кабинета военкома. Ранее в Ирпене подожгли второй автомобиль активиста-защитника зеленых зон.