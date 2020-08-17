У Львові затримали підозрюваного в замовленні підпалу машини журналістки "Радіо Свобода"

Служба безпеки України затримала підозрюваного в замовленні підпалу автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук у Львові. Про це сказано в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини. "СБУ затримала у Львові організатора підпалу автомобіля журналістки "Радіо Свобода", який стався в січні цього року. За версією слідства, підпал організував колишній співробітник Національної поліції. Оперативники Служби безпеки України встановили місцезнаходження і затримали зловмисника на виконання рішення слідчого судді", — сказано в ньому. Підозрюваний. Фото: СБУ Зазначено, що йому вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27 (співучасть у злочині) і ч. 2 ст. 347-1 (умисне знищення або пошкодження майна журналіста) Кримінального кодексу. Тривають слідчі дії. Як повідомляли Українськi Новини, в Києві згорів автомобіль редакції програми "Схеми". Крім того, з початку року журналісти майже півсотні разів зазнали фізичної агресії.