У Львові затримали підозрюваного в замовленні підпалу машини журналістки "Радіо Свобода"

Служба безпеки України затримала підозрюваного в замовленні підпалу автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук у Львові.

Про це сказано в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.

"СБУ затримала у Львові організатора підпалу автомобіля журналістки "Радіо Свобода", який стався в січні цього року. За версією слідства, підпал організував колишній співробітник Національної поліції. Оперативники Служби безпеки України встановили місцезнаходження і затримали зловмисника на виконання рішення слідчого судді", — сказано в ньому.

Підозрюваний. Фото: СБУ

Зазначено, що йому вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27 (співучасть у злочині) і ч. 2 ст. 347-1 (умисне знищення або пошкодження майна журналіста) Кримінального кодексу.

Тривають слідчі дії.

Як повідомляли Українськi Новини, в Києві згорів автомобіль редакції програми "Схеми".



Крім того, з початку року журналісти майже півсотні разів зазнали фізичної агресії.

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