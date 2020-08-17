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17 серпня 2020, понеділок, 20:20 6
Силові структури 2020-08-17T21:00:01+03:00
Українські Новини
У Львові затримали підозрюваного в замовленні підпалу машини журналістки "Радіо Свобода"

У Львові затримали підозрюваного в замовленні підпалу машини журналістки "Радіо Свобода"

Валерия Драгомирова
СБУ, Львів, підозрювані у підпалі, Підпал, затримання підозрюваних, Підпал автомобіля
СБУ затримала підозрюваного. Фото: СБУ
СБУ затримала підозрюваного. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала підозрюваного в замовленні підпалу автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук у Львові.

Про це сказано в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.

"СБУ затримала у Львові організатора підпалу автомобіля журналістки "Радіо Свобода", який стався в січні цього року. За версією слідства, підпал організував колишній співробітник Національної поліції. Оперативники Служби безпеки України встановили місцезнаходження і затримали зловмисника на виконання рішення слідчого судді", — сказано в ньому.

Підозрюваний. Фото: СБУПідозрюваний. Фото: СБУ

Зазначено, що йому вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27 (співучасть у злочині) і ч. 2 ст. 347-1 (умисне знищення або пошкодження майна журналіста) Кримінального кодексу.

Тривають слідчі дії.

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