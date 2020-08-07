С начала года журналисты почти полсотни раз подверглись физической агрессии, - НСЖУ

Журналисты 45 раз подверглись физической агрессии с начала текущего года. Об этом говорится в сообщении Национального союза журналистов по результатам мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", проведенного совместно с партнерскими общественными организациями, передают Українськi Новини.

"В июле Национальный союз журналистов зафиксировал 5 случаев физической агрессии в отношении работников СМИ. Большинство пострадавших - телевизионщики. Всего за 7 месяцев 2020 года зафиксировано 45 инцидентов с применением силы в отношении представителей СМИ", - говорится в сообщении.

Так, 2 июля в Запорожье журналисты местного телеканала "Z" совместно с представителями общественной организации проводили видеосъемку относительно жестокого обращения с животными.

Неожиданно один из пенсионеров, которые находились рядом, агрессивно отреагировал на проведение видеосъемки и нанес удар палкой по видеокамере.

В комментарии НСЖУ гендиректор телеканала Дмитрий Великанов сообщил, что журналистка Яна Потоцкая пыталась остановить мужчину, но это ей не удалось.

Оператор Илья Горняк почувствовал удар по руке и камере, но весомых травм не получил.

"Правоохранители не хотели открывать уголовное производство, и коллектив канала настоял на этом. Сейчас дело находится в суде. Сам нападающий уже покаялся, попросил прощения и согласен на мировое соглашение", - отмечает Великанов.

В тот же день пострадала журналистка телеканала "Украина" Дарья Мельник.

В одном из кафе в Железном Порту (Херсонская область) его работники начали толкать и выгонять журналистку, обвинив медийщиков в том, что они якобы является провокаторами.

Съемочная группа провела 10 часов в полицейском участке, давая показания.

Возбуждено уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности.

Резонансный случай произошел 14 июля в Харькове, где съемочные группы телеканала "АТН", медиагруппы "Объектив", "112 канала" освещали трагический случай самоубийства местной жительницы, которая задушила собственного сына.

Журналисты прибыли к месту происшествия, где на них напал родственник погибшей.

Сначала мужчина набросился на оператора медиагруппы "Объектив" Евгения Шинкаренко, ударил его в лицо и повредил камеру.

Далее стал угрожать журналистке телеканала "АТН" и догонять оператора Владислава Самойлова.

Он повредил машину телеканала, сломав две ручки, дворник на заднем стекле, крыло и фару.

"Журналисты вызвали полицию, но у правоохранителей позиция сразу была такова, что это мы едва не провоцировали нападение, поскольку, мол, хотим на трагедии зарабатывать. Они не задержали нападавшего и даже не забрали штатив от камеры, который оператор потерял, убегая", - рассказала редактор новостей "АТН" Наталья Диденко.

Впрочем, канал решил добиваться реакции от правоохранителей, достучался до руководства местной полиции, после чего было открыто производство.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) и по ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса.

В Лубнах Полтавской области в ночь на 29 июля неизвестный напал на журналиста телеканала "Лубны" Александра Назарца во время съемок пожара на оптовой базе.

У журналиста диагностировали ушиб лица и головы.

"Около двух часов ночи я прибыл на место пожара складских помещений с целью освещения инцидента. На шее у меня висело удостоверение журналиста. На территорию объекта я не заходил, а остановился на улице, возле пожарной машины. Через несколько секунд после того, как я включил камеру, на меня стали кричать 2 женщины. Они подбежали ко мне, начали закрывать камеру и требовать, чтобы я покинул территорию. Я акцентировал внимание на удостоверении журналиста, сообщил, что я выполняю свой профессиональный долг и нахожусь на улице, а не на частной территории. За это время к женщинам присоединился еще мужчина, который ругался, оскорблял и угрожал. Неожиданно он ударил меня по голове, на что я рефлекторно нанес ответный удар. После этого он набросился на меня и стал избивать. Пожарные, которые находились рядом, разняли драку", - рассказал пострадавший.

После вызова полиции Назарец поехал в участок, где написал заявление, а дальше - зафиксировал побои в травмпункте.

Следственные действия продолжаются.

В НСЖУ осуждают применение силы к работникам СМИ и отмечают, что граждане набрасываются на журналистов, потому что не боятся ответственности за свои действия.

"Журналисты не должны бояться выезжать на место происшествия, не должны остерегаться выполнять свои профессиональные обязанности. В случае инцидентов наши коллеги обращаются к Национальной полиции и рассчитывают на оперативные расследования и соответствующие наказания обидчиков. Но без прецедентов наказания новых атак не остановить", - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Как сообщали Українськi Новини, НСЖУ просит полицию оперативно расследовать нападение "качков" на журналистов в Гидропарке в Киеве.

Ранее суд оправдал зятя замминистра МВД, который напал на журналистов программы "Наші гроші".