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18 августа 2020, вторник, 05:15 1422
Экономика 2020-08-18T07:15:02+03:00
Українські Новини
Доллар продолжает дешеветь. Почем валюта во вторник

Доллар продолжает дешеветь. Почем валюта во вторник

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Нацбанк, Доллар, курс доллара
Курс доллара
Курс доллара

И пока эксперты прогнозируют, что курс доллара будет расти осенью, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 августа, на 4,13 коп. до 27,3061 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 августа, на 6,09 коп. до 27,3474 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 35,7232
1 доллар США 27,3061
1 швейцарский франк 30,0711
10 иен 2,5694
10 российский рубль 3,7121
1 евро 32,3741

 

Как сообщали Українські Новини, третью неделю подряд доллар в обменниках продолжает плавно падать.

Также министр финансов рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30. Пока Марченко не видит предпосылок для достижения курса в Украине по 30 UAH/USD. 

Кроме того, как пандемия COVID-19 отразится на курсе доллара.

Средний обменный курс гривны в 2020 году будет 27,00, а в 2021 году вырастет до 28,60. Согласно прогнозу МВФ, в 2020 году курс составит 30,00 и 28,90 грн. соответственно.

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