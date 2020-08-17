подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 августа 2020, понедельник, 19:24 1486
Общество 2020-08-17T20:15:16+03:00
Українські Новини
В Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары

В Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары

Валерия Драгомирова
Киев, Жара, грузовики, Движение грузовиков
Грузовик. Фото: pixabay
Грузовик. Фото: pixabay

Киевская городская государственная администрация ограничила движения транспорта массой более 24 тонн из-за превышения температуры воздуха

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

"С 10:00 до 22:00 ограничен въезд большегрузного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 градусов", - говорится в нем.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву.

Указано, что ограничение введено распоряжением КГГА от 7 июля 2012 № 1173 "Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах города Киева в связи с повышением температуры воздуха".

Как сообщали Українськi Новини, 7 августа стало известно, что в Киеве и 19 областях введено временное ограничение движения транспортных средств фактической массой более 24 тонн.

Ранее инспекторы проверили 5,4 тыс. грузовиков за сутки и насчитали €12,7 тыс. платы за перегруз.

Тем временем в Киеве в июле вырос автомобильный трафик: где увеличилась и уменьшилась интенсивность движения.

Больше новостей о: Киев Жара грузовики Движение грузовиков

В трех районах Ровенской области перестал ездить общественный транспорт из-за отнесения к "красной зоне"
Украина впервые отзывает посла из Беларуси
Новости
СБУ задержала подозреваемого. Фото: СБУ
Во Львове задержали подозреваемого в заказе поджога машины журналистки "Радио Свобода" 20:20
В центре Киева отключилось электричество 20:00
Суд начнет судить тещу Притулы 20 августа 19:26
В Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары 19:24
Максим Ткачук. Фото: Facebook/Макс Ткачук
НОТУ отказала в участии в детском "Евровидении" мальчику, спевшему "Смуглянку" 19:02 Документ
больше новостей
Пенсионеры могут получить десять пенсий сразу: в ПФУ рассказали, что для этого нужно 05:45 Инфографика
Будут ли работающие пенсионеры выбирать между пенсией и зарплатой 05:30
Правила для начала нового учебного года: как и при каких условиях начнут обучение в Украине 07:05
Показатель зарплаты для расчета пенсий в Украине вырос: как и у кого изменятся выплаты 05:30 Инфографика
В Украине хотят повысить минималку: как это отразится на пенсиях 17:33
больше новостей
Пенсионеры могут получить десять пенсий сразу: в ПФУ рассказали, что для этого нужно 05:45 Инфографика
Показатель зарплаты для расчета пенсий в Украине вырос: как и у кого изменятся выплаты 05:30 Инфографика
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Что запрещается 10:17
В Украине хотят повысить минималку: как это отразится на пенсиях 17:33
Максим Ткачук. Фото: Facebook/Макс Ткачук
НОТУ отказала в участии в детском "Евровидении" мальчику, спевшему "Смуглянку" 19:02 Документ
больше новостей
Кабмин поддержал решение об ограничении посещения иностранцами Умани на празднование Рош Ха-Шана, - Аваков
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok