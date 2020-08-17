В Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары

Киевская городская государственная администрация ограничила движения транспорта массой более 24 тонн из-за превышения температуры воздуха.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

"С 10:00 до 22:00 ограничен въезд большегрузного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 градусов", - говорится в нем.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву.

Указано, что ограничение введено распоряжением КГГА от 7 июля 2012 № 1173 "Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах города Киева в связи с повышением температуры воздуха".

Как сообщали Українськi Новини, 7 августа стало известно, что в Киеве и 19 областях введено временное ограничение движения транспортных средств фактической массой более 24 тонн.

Ранее инспекторы проверили 5,4 тыс. грузовиков за сутки и насчитали €12,7 тыс. платы за перегруз.



Тем временем в Киеве в июле вырос автомобильный трафик: где увеличилась и уменьшилась интенсивность движения.

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