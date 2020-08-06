В Киеве в июле вырос автомобильный трафик: где увеличилась и уменьшилась интенсивность движения

В то время, как трафик в воздушном пространстве Украины сократился на 68,3%, за июль 2020 года интенсивность движения на ключевых дорожных направлениях Киева выросла на 6,5%. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

"В 12 ключевых направлениях Киева интенсивность транспортных потоков в июле текущего года выросла на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", - говорится в сообщении.

По данным службы внедрения и эксплуатации Автоматизированной системы управления дорожным движением, в июле 2020 (по сравнению с июлем 2019) трафик вырос на:

На Броварском проспекте в направлении въезда в столицу - на 41%; выезда - на 30%;

выезде с ул. Митрополита Андрея Шептицкого на Броварской проспект - на 17%;

Одесской трассе в направлении въезда в столицу - на 8%; выезда - на 15%;

перекрестке улиц Льва Толстого / Назаровская - на 12%;

перекрестке улиц Белорусской / Древлянской - на 8%;

перекрестке улиц Крещатик / Богдана Хмельницкого - на 1%.

Трафик уменьшился на:

перекрестке улиц Сальского / Академика Грекова - на 6%;

перекрестке улиц Саратовской / Салютной - на 9%;

проспекте Валерия Лобановского, 19-Б - на 4%;

перекрестке Воздухофлотского проспекта / проспекта Победы - на 3%.

На ул. Богатырской, 25 трафик на выезд из города упал на 13%, в то время как на въезд не изменился.

А тем временем, Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.

Кроме того, в 2019 году среднестатистический водитель провел в пробках 227 часов, что равняется 9 дней 11 часов, вычеркнутых из жизни.