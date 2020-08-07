В Киеве и 19 областях временно ограничили движение грузовиков из-за жары

После того, как в столице ограничили въезд грузовиков и установили габаритно-весовой контроль, в Киеве и 19 областях введено временное ограничение движения транспортных средств фактической массой более 24 тонн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"В связи с повышением температурного режима органами местного самоуправления принято решение о введении временного ограничения движения транспортных средств фактической массой более 24 т. Ограничения касаются транспорта с нагрузкой на ось более 7 т при температуре воздуха более 28 градусов", - сказано в нем.

Ограничения введены в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и в Киеве.

Как сообщали Українськi Новини, Коммунальная корпорация "Киевавтодор" ограничила движение грузовых автомобилей в связи с жарой с 10:00 до 22:00.



Ранее инспекторы проверили 5,4 тыс. грузовиков за сутки и насчитали €12,7 тыс. платы за перегруз.