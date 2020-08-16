Августовский зной, местами дожди: синоптик дала прогноз погоды в Украине на неделю

После того, как украинцы на прошлой неделе ощутили холодное дыхание осени, следующая неделя будет очень жаркой. Понемногу воплощаются в жизнь прогнозы об аномально жарком августе.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, уже с 17 августа дневные температуры достигнут +25−30 градусов, а в дальнейшем жара только усилится.

По прогнозам синоптика, пока погоду над Украиной определяет антициклон Эмиль (Emil), осадки возможны лишь в Прикарпатье. Обильные дожди вероятны 20 августа, вместе с ними придет небольшое похолодание, но выходные снова будут очень теплыми.

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозу погоды в последний месяц лета возможны даже заморозки.

Тем временем, синоптик дал предварительный прогноз на осень, которая ожидается очень холодной.

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