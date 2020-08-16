В "Слуге народа" предлагают перенести ТКГ из Беларуси в другую страну

В то время, как в воскресенье на митинг против режима Лукашенко вышли более 200 тысяч человек, депутат Верховной Рады Богдан Яременко (фракция - "Слуга народа") предлагает Президенту Владимиру Зеленскому перенести деятельность Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) из Беларуси в другую страну из-за применения властями силы к протестующим.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Учитывая неправовые волюнтаристские действия де-факто президента Беларуси Александра Лукашенко по укрытию и пособничеству террористам, обращаемся к президенту Владимиру Зеленскому с предложением согласовать с международными партнерами перенос деятельности Трехсторонней контактной группы, всех её органов, групп и подгрупп с территории Беларуси в другую страну, поручить Национальной полиции Украины и Службе безопасности Украины начать расследование деятельности организованной преступной группировки с участием высших должностных лиц Республики Беларусь, которая занималась пособничеством терроризму, а также покушениями на жизнь и здоровье граждан Украины", - написал он.

Среди депутатов, подписавших заявление, Елизавета Богуцкая, Татьяна Циба, Анна Бондарь, Игорь Васильев, Дмитрий Гурин, Евгений Петруняк, Виктория Подгорная, Иван Юнаков, Виталий Безгин, Лада Булах, а также Елизавета Ясько (все - "Слуга народа").

"Мы, народные депутаты Украины, члены парламентской фракции политической партии "Слуга народа", заявляем о своей полной поддержке стремления народа Беларуси жить в свободном демократическом правовом государстве... Обращаем внимание де-факто президента Республики Беларусь Александра Лукашенко на судьбу бывшего президента Украины Виктора Януковича, чье обращение за помощью в войне против собственного народа к Российской Федерации привело к внешней вооруженной агрессии. В контексте положений Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом призываем украинскую власть как можно быстрее определить четкую принципиальную позицию относительно событий вокруг президентских выборов в Республике Беларусь", - говорится в заявлении парламентариев.

В заявлении депутаты также призывают приостановить все формы политического диалога на высшем уровне с Беларусью.

Парламентарии просят Кабинет Министров проанализировать структуру товаров украинского экспорта в Беларусь с целью недопущения поставок с территории Украины специальных средств, которые могут быть использованы органами государственной власти Беларуси для организации нарушений прав человека, травм или других видов физического воздействия на граждан.

"...(просим) запретить въезд, пребывание и транзит на территории Украины для де-факто президента Республики Беларусь, членов правительства (за исключением лиц, пребывание которых на территории нашего государства обусловлено необходимостью ведения переговоров по вопросам, представляющим жизненный интерес для Украины, а также лиц, готовых давать показания о нарушении прав человека, фальсификации результатов президентских выборов), членов Центральной избирательной комиссии Беларуси, других должностных лиц, причастных к кампании фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси", - добавлено в сообщении.

Депутаты также призывают Кабмин определить и предложить возможные формы помощи для пострадавших в результате протестов.

"Заявление открыто для подписания всеми желающими. Живе Беларусь! Слава Украине!", - добавил Яременко.

Как сообщали Українські Новини, Александр Лукашенко вышел к участникам митинга, организованного в его поддержку, где заявил, что Украина "приказывает провести новые выборы в Беларуси". Однако Офис Президента опровергает заявление, что Украина призвала провести новые выборы в Беларуси.

Тем временем, 30 июля Зеленский назначил главой украинской делегации в ТКГ Кравчука вместо Кучмы.

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