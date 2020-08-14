Межбанк в конце недели закрылся укреплением гривны

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 12 коп. в пятницу укрепился на 5 коп. до 27,33 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,33-27,35 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,35-27,38 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,31-27,33 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 15,12% с 23,74 UAH/USD до 27,33 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 13 августа на 9,78 коп. до 27,5616 UAH/USD, курс покупки – понизился на 11,57 коп. до 27,2756 UAH/USD.

А Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 августа, на 6,09 коп. до 27,3474 UAH/USD.

Кроме того, аналитики считают, что до конца года среднегодовая стоимость американского доллара в 2020 году составит 27 гривен.