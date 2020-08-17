Доллар продолжает падать. Официальный курс валют на вторник

В то время, как движение к 30 грн/$ специалисты прогнозируют ближе к октябрю-ноябрю 2020 года, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 августа, на 4,13 коп. до 27,3061 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 августа, на 6,09 коп. до 27,3474 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 35,7232 1 доллар США 27,3061 1 швейцарский франк 30,0711 10 иен 2,5694 10 российский рубль 3,7121 1 евро 32,3741



Как сообщали Українські Новини, министр финансов рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30. Пока Марченко не видит предпосылок для достижения курса в Украине по 30 UAH/USD.



Также третью неделю подряд доллар в обменниках продолжает плавно падать.



Кроме того, как пандемия COVID-19 отразится на курсе доллара.

Средний обменный курс гривны в 2020 году будет 27,00, а в 2021 году вырастет до 28,60. Согласно прогнозу МВФ, в 2020 году курс составит 30,00 и 28,90 грн. соответственно.

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