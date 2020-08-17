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17 августа 2020, понедельник, 16:28 328
Экономика 2020-08-17T17:00:01+03:00
Українські Новини
Доллар продолжает падать. Официальный курс валют на вторник

Доллар продолжает падать. Официальный курс валют на вторник

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Нацбанк, Доллар, курс доллара
Курс гривны.
Курс гривны.

В то время, как движение к 30 грн/$ специалисты прогнозируют ближе к октябрю-ноябрю 2020 года, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 августа, на 4,13 коп. до 27,3061 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 августа, на 6,09 коп. до 27,3474 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 35,7232
1 доллар США 27,3061
1 швейцарский франк 30,0711
10 иен 2,5694
10 российский рубль 3,7121
1 евро 32,3741


Как сообщали Українські Новини, министр финансов рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30. Пока Марченко не видит предпосылок для достижения курса в Украине по 30 UAH/USD.

Также третью неделю подряд доллар в обменниках продолжает плавно падать

Кроме того, как пандемия COVID-19 отразится на курсе доллара.

Средний обменный курс гривны в 2020 году будет 27,00, а в 2021 году вырастет до 28,60. Согласно прогнозу МВФ, в 2020 году курс составит 30,00 и 28,90 грн. соответственно.

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