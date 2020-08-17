Свадьбы и религиозные обряды — основные причины распространения коронавируса на западе, — ОП

Офис Президента заявляет, что основными причинами распространения коронавируса на западе являются свадьбы и религиозные обряды.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента по итогам традиционного совещания под председательством Владимира Зеленского по предотвращению распространения COVID-19, передают Українськi Новини.

"Глава правительства подчеркнул, что на западе страны среди основных причин распространения вируса - свадьбы и религиозные обряды", - сказано в нем.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также сообщил, что Кабинет Министров будет проверять больницы, чтобы быть готовыми к возможной второй волне распространения коронавирусной инфекции, если она наступит осенью.

"В то же время ситуация с распространением вируса непростая во всем мире, о чем свидетельствует около 22 млн заражений и почти 800 тыс. смертей", - говорится в сообщении.

Зеленский призвал граждан к пониманию и соблюдению карантинных норм.

"Должен быть комплексный подход. Люди устали от коронавируса не только в Украине, но и по всему миру. Об этом свидетельствует международный опыт. Противостояние COVID-19 - это сотрудничество государства и людей, и мы, конечно, ожидаем понимания. Как государство мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы сдержать коронавирус", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, 14 августа Офис Президента заявил, что Украина находится на грани второй волны коронавируса.



Кроме того, генконсульство Польши во Львове приостанавливает работу из-за эпидситуации в регионе.

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