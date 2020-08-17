подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 августа 2020, понедельник, 15:15 398
Общество 2020-08-17T15:45:01+03:00
Українські Новини
Свадьбы и религиозные обряды — основные причины распространения коронавируса на западе, — ОП

Свадьбы и религиозные обряды — основные причины распространения коронавируса на западе, — ОП

Валерия Драгомирова
Запад, Свадьбы, коронавирус в Украине, Религиозные обряды
Свадьба. Фото: pixabay
Свадьба. Фото: pixabay

Офис Президента заявляет, что основными причинами распространения коронавируса на западе являются свадьбы и религиозные обряды.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента по итогам традиционного совещания под председательством Владимира Зеленского по предотвращению распространения COVID-19, передают Українськi Новини.

"Глава правительства подчеркнул, что на западе страны среди основных причин распространения вируса - свадьбы и религиозные обряды", - сказано в нем.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также сообщил, что Кабинет Министров будет проверять больницы, чтобы быть готовыми к возможной второй волне распространения коронавирусной инфекции, если она наступит осенью.

"В то же время ситуация с распространением вируса непростая во всем мире, о чем свидетельствует около 22 млн заражений и почти 800 тыс. смертей", - говорится в сообщении.

Зеленский призвал граждан к пониманию и соблюдению карантинных норм.

"Должен быть комплексный подход. Люди устали от коронавируса не только в Украине, но и по всему миру. Об этом свидетельствует международный опыт. Противостояние COVID-19 - это сотрудничество государства и людей, и мы, конечно, ожидаем понимания. Как государство мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы сдержать коронавирус", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, 14 августа Офис Президента заявил, что Украина находится на грани второй волны коронавируса.


Кроме того, генконсульство Польши во Львове приостанавливает работу из-за эпидситуации в регионе. 

Больше новостей о: Запад Свадьбы коронавирус в Украине Религиозные обряды

В Киеве уменьшилось количество новых случаев коронавируса
В общежитиях за пределами комнат разрешат ходить только в масках. В МОЗ рассказали о новых правилах
Новости
СБУ задержала члена "Исламского государства" в Житомире 15:44
НАБУ сотрудничает с ФБР США по делу "Приватбанка", — Сытник 15:37
Судьи Антикорсуда получили от 8 до 195 тысяч гривен зарплаты за июль 15:30 Документ
Имение Олега Ляшко в поселке Козин. Фото: Изым Каумбаев /
Олег Ляшко активно достраивает резиденцию под Киевом и ходит в курятник 15:25 Видео
Зеленский собрал разведчиков и силовиков на закрытое совещание из-за обострения в Беларуси 15:24
больше новостей
Пенсионеры могут получить десять пенсий сразу: в ПФУ рассказали, что для этого нужно 05:45 Инфографика
Будут ли работающие пенсионеры выбирать между пенсией и зарплатой 05:30
Правила для начала нового учебного года: как и при каких условиях начнут обучение в Украине 07:05
Показатель зарплаты для расчета пенсий в Украине вырос: как и у кого изменятся выплаты 05:30 Инфографика
В Украине хотят повысить минималку: как это отразится на пенсиях 17:33
больше новостей
Пенсионеры могут получить десять пенсий сразу: в ПФУ рассказали, что для этого нужно 05:45 Инфографика
Флаг Украины. Фото: Facebook/Владимир Балух
В небо над оккупированным Крымом запустили украинский флаг 18:18
Показатель зарплаты для расчета пенсий в Украине вырос: как и у кого изменятся выплаты 05:30 Инфографика
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Что запрещается 10:17
В Украине хотят повысить минималку: как это отразится на пенсиях 17:33
больше новостей
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, и она ниже чем в Германии и Франции
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok