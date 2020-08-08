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08 августа 2020, суббота, 22:10 369
Внешняя политика 2020-08-08T22:45:06+03:00
Українські Новини
Генконсульство Польши во Львове приостанавливает работу из-за эпидситуации в регионе

Генконсульство Польши во Львове приостанавливает работу из-за эпидситуации в регионе

Валерия Драгомирова
Львов, Коронавирус, Генконсульство Польши во Львове, Эпидситуация
Львов. Фото: pixabay
Львов. Фото: pixabay

Генеральное консульство Польши во Львове сообщило о приостановлении работы ведомства в связи с эпидемической ситуацией в регионе.

Об этом говорится в сообщении консульства, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, с 10 августа консульство прекращает прием визовых анкет как в консульстве, так и в пунктах приема визовых анкет; заявлений с целью получения/продления Карты Поляка; прием лиц во всех случаях, которые не требуют неотлагательного вмешательства консула.

Выдача документов, которые были поданы ранее, будет осуществляться в консульстве с 17 августа.

Как сообщали Українськi Новини, 31 июля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что c 3 августа во Львове и его области будет установлен "оранжевый уровень" эпидемической опасности распространения COVID-19.

22 июля Кабинет Министров разделил регионы на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации с 1 августа.

По состоянию на 7 августа Львов остается в "оранжевой" зоне.

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