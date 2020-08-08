Генконсульство Польши во Львове приостанавливает работу из-за эпидситуации в регионе

Генеральное консульство Польши во Львове сообщило о приостановлении работы ведомства в связи с эпидемической ситуацией в регионе. Об этом говорится в сообщении консульства, передают Українськi Новини. Согласно сообщению, с 10 августа консульство прекращает прием визовых анкет как в консульстве, так и в пунктах приема визовых анкет; заявлений с целью получения\/продления Карты Поляка; прием лиц во всех случаях, которые не требуют неотлагательного вмешательства консула. Выдача документов, которые были поданы ранее, будет осуществляться в консульстве с 17 августа. Как сообщали Українськi Новини, 31 июля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что c 3 августа во Львове и его области будет установлен "оранжевый уровень" эпидемической опасности распространения COVID-19. 22 июля Кабинет Министров разделил регионы на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации с 1 августа. По состоянию на 7 августа Львов остается в "оранжевой" зоне.