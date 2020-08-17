Второй день подряд в Украине снижается заболеваемость и смертность от коронавируса

16 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 464 до 92 820, количество умерших от заболевания - на 21 человека до 2 089 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев сократилось на 10,6%, новых летальных случаев - на 12,5%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 17 августа в Украине зарегистрировано 92 820 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 089 летальных, 48 164 человека выздоровели.

За сутки зафиксированы 1 464 новых случая заболевания, выздоровели 342 человека, умер 21 человек.

Таким образом, 16 августа показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших – 1 464 против 342.

Количество новых случаев заболевания 16 августа составило 1,6% от общего количества заболевших на 15 августа.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 17 августа составило 42 567 человек, что на 2,7% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (12 079), в Киеве (10 642) и Черновицкой области (7 782).

В Ривненской области зафиксировано 7 716 случаев коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской - 6 790 случаев, в Закарпатской - 6 329, в Харьковской - 6 156, в Одесской – 5 062, в Волынской - 4 707, в Киевской - 4 554, в Тернопольской - 3 817, в Винницкой - 3 234, в Житомирской - 2 479, в Днепропетровской - 1 750, в Хмельницкой - 1 618 случаев.

1 233 случая выявлены в Черниговской области, 1 165 случаев - в Черкасской, 1 118 случаев - в Запорожской, 1 094 случая - в Донецкой, 891 случай - в Сумской, 819 случаев - в Николаевской, 743 случая - в Кировоградской, 557 случаев - в Полтавской, 301 случай - в Херсонской и 184 случая - в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве и двух областях заняты более 50% коек для пациентов с COVID-19.

Также в воскресенье, 16 августа, стало известно, что ВОЗ зафиксировала новый суточный рекорд по коронавирусу в мире.

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