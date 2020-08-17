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17 серпня 2020, понеділок, 15:15 10
Суспільство 2020-08-17T17:00:02+03:00
Українські Новини
Весілля і релігійні обряди - основні причини поширення коронавірусу на заході, - ОП

Весілля і релігійні обряди - основні причини поширення коронавірусу на заході, - ОП

Валерия Драгомирова
Свадьба, Карантин, релігійні свята, Коронавірус, коронавірус в Україні
Свадьба. Фото: pixabay
Свадьба. Фото: pixabay

Офіс Президента заявив, що основними причинами поширення коронавірусної хвороби на заході країни є весілля та релігійні обряди.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента за підсумками традиційної наради під головуванням Володимира Зеленського щодо запобігання поширення COVID-19, передають Українські Новини.

"Глава уряду підкреслив, що на заході країни серед основних причин поширення вірусу - весілля та релігійні обряди", - сказано в ньому.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також повідомив, що Кабінет Міністрів буде перевіряти лікарні, щоб бути готовими до можливої ​​другої хвилі поширення коронавірусної інфекції, якщо вона настане восени.

"Водночас ситуація з поширенням вірусу непроста у всьому світі, про що свідчить близько 22 млн заражень і майже 800 тис. Смертей" , - йдеться в повідомленні.

Зеленський закликав громадян до розуміння і дотримання карантинних норм.

"Повинен бути комплексний підхід. Люди втомилися від коронавірусу не тільки в Україні, але і по всьому світу. Про це свідчить міжнародний досвід. Протистояння COVID-19 - це співпраця держави і людей, і ми, звичайно, очікуємо розуміння. Як держава ми повинні зробити все від нас залежне, щоб стримати коронавірус", - сказав він.

Як повідомляли Українськi Новини, в Офісі Президента повідомили, що Україна знаходиться на межі другої хвилі коронавірусу, яка очікувалася тільки в жовтні-листопаді.

Також 16 серпня було проведено 10 700 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 32,1% менше в порівнянні з попередньою добою, і 3 362 дослідження методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що на 39,9% менше в порівнянні з 15 серпня.

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Весілля і релігійні обряди - основні причини поширення коронавірусу на заході, - ОП
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