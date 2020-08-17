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17 августа 2020, понедельник, 14:36 1159
Президент 2020-08-17T14:45:01+03:00
Українські Новини
Количество одобряющих действия Зеленского в июне-июле увеличилось, — КМИС

Количество одобряющих действия Зеленского в июне-июле увеличилось, — КМИС

Елена Новикова
Кабмин, Верховная Рада, Рейтинг, Соцопрос, КМИС, Петр Порошенко, Владимир Зеленский
Соцопрос. Фото: infosvit.if.ua
Соцопрос. Фото: infosvit.if.ua

Количество одобряющих действия и заявления Президента Владимира Зеленского в июне-июле увеличилось на 2 п.п. с 38 до 40%, не одобряющих - сократилось на 1 п.п. с 45 до 44%, отрицательный рейтинг доверия сократился на 3 п.п. с 7 до 4 п.п, в то время, как в июне 45% респондентов не одобряли действия и заявления Президента Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС), передают Українськi Новини.

При этом 46% опрошенных считают, что Зеленский реализовывает политику отличную от политики предыдущего Президента Петра Порошенко, 38% - что политика Зеленского во многом повторяет политику Порошенко, 16% - затруднились ответить.

В то же время количество одобряющих действия Кабинета Министров сократилось на 1 п.п. с 23 до 22%, не одобряющих увеличилось на 3 п.п. с 59 до 62%, баланс оценок отрицательный и составляет 40 п.п.

Количество одобряющих действия Верховной Рады сократилось на 1 п.п. с 21 до 20%, не одобряющих увеличилось на 1 п.п. с 62 до 63%, баланс оценок отрицательный и составляет 43 п.п.

Опрос был проведен с 7 по 11 августа методом телефонного интервью среди 2 тыс. совершеннолетних респондентов.

Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

В выборку не включались неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.

Как сообщали Українськi Новини, 50% опрошенных КМИС за проведение внеочередных выборов Рады в 2021.

Также треть украинцев против легализации онлайн-казино и залов игровых автоматов в гостиницах.

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