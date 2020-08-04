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04 августа 2020, вторник, 11:46 1459
Происшествия 2020-08-04T11:47:46+03:00
Українські Новини
В Киеве на Братиславской перекрыли движение из-за упавшего и повисшего на проводах столба

В Киеве на Братиславской перекрыли движение из-за упавшего и повисшего на проводах столба

Ольга Фандорина
ДТП, Перекрытие движения, ДТП в Киеве, Перекрытие дорог в Киеве
Столб. Фото: Киев Автомобильный
Столб. Фото: Киев Автомобильный

В Киеве во вторник, 4 августа, недалеко от станции метро "Черниговская" упал столб и повис на проводах, заблокировав движение транспорта на улице Братиславской.

Об этом сообщается в паблике "Киев Автомобильный".

"Улица Братиславская перекрыта в районе путепровода на метро "Черниговская" в направлении ул. Гната Хоткевича. Там пока по неизвестной причине упал столб, который повис на проводах", – говорится в сообщении.

Сейчас бригады "Киевпасстранса" уже занимаются ликвидацией аварии. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщали Українські Новини, ранее произошло смертельное ДТП под Киевом. BMW на "евробляхах" лоб в лоб въехало в "Шкоду".

В Киеве на Лесном массиве 1 августа Mersedes влетел в маршрутку. Легковушка выскочила на встречную полосу, где лоб в лоб влетела в маршрутку № 415.

Вечером в воскресенье, 2 августа, на 56-м километре автодороги Борисполь-Днепр в Киевской области произошла авария со смертельным исходом.

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