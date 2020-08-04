В Киеве на Братиславской перекрыли движение из-за упавшего и повисшего на проводах столба

В Киеве во вторник, 4 августа, недалеко от станции метро "Черниговская" упал столб и повис на проводах, заблокировав движение транспорта на улице Братиславской.

Об этом сообщается в паблике "Киев Автомобильный".

"Улица Братиславская перекрыта в районе путепровода на метро "Черниговская" в направлении ул. Гната Хоткевича. Там пока по неизвестной причине упал столб, который повис на проводах", – говорится в сообщении.

Сейчас бригады "Киевпасстранса" уже занимаются ликвидацией аварии. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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