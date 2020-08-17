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17 августа 2020, понедельник, 12:46 13
Экономика 2020-08-17T12:47:11+03:00
Українські Новини
Поставки дизтоплива останутся стабильными на фоне забастовок в Беларуси, - "Консалтинговая группа "А-95"

Поставки дизтоплива останутся стабильными на фоне забастовок в Беларуси, - "Консалтинговая группа "А-95"

Григорий Яковенко
Беларусь, Дизтопливо, Консалтинговая группа А-95, Сергей Куюн, Протесты в Беларуси
Автогаз. Заправка. Бензин. Дизель. Фото: pixabay
Автогаз. Заправка. Бензин. Дизель. Фото: pixabay

Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн уверен в стабильности поставок белорусского дизельного топлива в Украину на фоне протестов в Беларуси.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Я сильно сомневаюсь, что стабильности работы белорусских НПЗ что-то угрожает. Трудовые коллективы не могут не понимать, что любая дестабилизация производства ударит не по Лукашенко, а по ним. Единственный, кто может дестабилизировать ситуацию, это Россия, которая обеспечивает львиную долю сырья. Но мотивов этого я тоже не вижу, разве что ситуация как-то сильно радикализируется", - написал Куюн.

Также он отметил, что как бы ни складывалась ситуация с поставками из Беларуси, ожидать дефицита или резкого скачка цен не стоит.

"Во-первых, мы уже полгода живем с огромным профицитом дизельного топлива и бензина. Трейдеры продают его в лучшем случае в ноль, настолько перелит рынок. Во-вторых, рынок Украины открыт для поставок со всех сторон. И это еще раз доказывает важность сохранения диверсифицированной модели, которую то и дело ставят под сомнение украинские переработчики, предлагая ввести то пошлины, то квоты", - подчеркнул Куюн.

При этом он добавил, что могут возникнуть проблемы с поставками битума.

"Белорусские объемы, а это половина рынка, заменить объективно нечем, российские поставки закрыты, а импорт по морю украинские трейдеры только осваивают. Но для экономики и жизнедеятельности страны это не вопрос стратегической важности, в отличие от дизтоплива и бензина", - подытожил Куюн.

Как сообщали Українські Новини, Александр Лукашенко вышел к участникам митинга, организованного в его поддержку, где заявил, что Украина "приказывает провести новые выборы в Беларуси", в то время, как Офис Президента опровергает заявление, что Украина призвала провести новые выборы в Беларуси.

Кроме того, Лукашенко заявил, что Россия окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси

На Марше свободы, который проходит во многих городах Беларуси, противники режима Александра Лукашенко выдвинули три главных требования: отставка президента, освобождение всех ранее задержанных протестующих, а также наказание всех виновных в избиениях и пытках.

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