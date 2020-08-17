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17 серпня 2020, понеділок, 12:46 10
Економіка 2020-08-17T16:45:04+03:00
Українські Новини
Постачання дизпалива залишаться стабільними на тлі страйків у Білорусі, - "Консалтингова група" А-95 "

Постачання дизпалива залишаться стабільними на тлі страйків у Білорусі, - "Консалтингова група" А-95 "

Григорий Яковенко
Автозаправка, Автогаз, ціни на бензин, Ціни на дизель
Автогаз. Заправка. Бензин. Дизель. Фото: pixabay
Автогаз. Заправка. Бензин. Дизель. Фото: pixabay

Директор "Консалтингової групи" А-95 "Сергій Куюн упевнений у стабільності постачання білоруського дизельного палива в Україні на тлі протестів у Білорусі.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Я сильно сумніваюся, що стабільності роботи білоруських НПЗ щось загрожує. Трудові колективи не можуть не розуміти, що будь-яка дестабілізація виробництва вдарить не по Лукашенко, а по них. Єдиний, хто може дестабілізувати ситуацію, це Росія, яка забезпечує левову частку сировини. Але мотивів цього я теж не бачу, хіба що ситуація якось сильно радикалізується", - написав Куюн.

Також він зазначив, що як би не складалася ситуація з постачаннями з Білорусі, очікувати дефіциту або різкого стрибка цін не варто.

"По-перше, ми вже пів року живемо з величезним профіцитом дизельного палива і бензину. Трейдери продають його в кращому випадку в нуль, настільки перелом ринок. По-друге, ринок України відкритий для постачання з усіх боків. І це ще раз доводить важливість збереження диверсифікованої моделі, яку раз у раз ставлять під сумнів українські переробники, пропонуючи ввести то мита, то квоти", - підкреслив Куюн. При цьому він додав, що можуть виникнути проблеми з постачаннями бітуму.             

"Білоруські обсяги, а це половина ринку, замінити об'єктивно нічим, російські постачання закриті, а імпорт по морю українські трейдери тільки освоюють. Але для економіки і життєдіяльності країни це не питання стратегічної важливості, на відміну від дизпалива і бензину", - підсумував Куюн.

Як повідомляли Українські Новини, Олександр Лукашенко вийшов до учасників мітингу, організованого в його підтримку, де заявив, що Україна наказує провести нові вибори в Білорусі, в той час, як Офіс Президента спростовує заяву, що Україна закликала провести нові вибори в Білорусі.

Крім того, Лукашенко заявив, що Росія надасть допомогу щодо забезпечення безпеки Білорусі.

На Марші свободи, який проходить в багатьох містах Білорусі, противники режиму Олександра Лукашенка висунули три головні вимоги: відставка президента, звільнення всіх раніше затриманих протестувальників, а також покарання всіх винних у побитті і тортурах.

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