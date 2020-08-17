В Минздраве рассказали, как будут работать детские сады осенью

В то время, как Денис Шмыгаль рассказал, как и при каких правилах школы и вузы возобновят обучение, министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о работе дошкольных детских учреждений в осенний период.

В случае ухудшения эпидситуации детский сад будет закрыт на 14 дней, сообщил Степанов на брифинге, передают Українські Новини.

Дошкольные детские учреждения, как и школы, не будут принимать детей, если населенный пункт попадет в "красную" зону карантина.

"Уровни опасности определяются по трем критериям, установленным в государстве. Это количество загруженных коек, критерий по количеству тестов на 100 тысяч населения, и последний критерий, который четко показывает динамику заболевания – это количество выявленных больных на 100 тысяч населения за 14 дней", - объяснил глава Минздрава.

По его словам, в зависимости от этих критериев устанавливается уровень опасности.

"Когда мы говорим о "красном" уровне опасности, в районе или городе прекращается работа школ и детских садов – всех образовательных учреждений", - подчеркнул Степанов.

Он добавил, что населенный пункт, район или же вся область попадают в определенную зону на 14 дней. То есть детские садики закрываются на этот период. Когда же эпидемическая ситуация улучшится, то заведение сможет полноценно возобновить свою работу.

Как сообщали Українські Новини, МОЗ изменил критерии для "красной" и "оранжевой" зоны карантина.

Тем временем, в 17 августа Киев находится в "желтой" зоне карантина.

Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 августа.

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