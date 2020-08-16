В Киеве за сутки подтвердили 146 случаев COVID-19. Больницы готовят ко второй волне

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 15 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 146 человек до 10 538, умерших - на 2 до 153. Об этом написал мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини. "Друзья! Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилась за минувшие сутки еще на 146 человек. Двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 153 киевлян", - сказано в нем. Среди заболевших 85 женщин в возрасте от 19 до 88 лет, 50 мужчин от 20 до 82 лет, 4 девочки от 1 до 11 лет и 7 мальчиков от 8 до 13 лет. В больницы столицы за прошедшие сутки были госпитализировали 27 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции дома под контролем врачей. За сутки выздоровели 7 человек. Всего коронавирус преодолели 3 380 жителей столицы.Отмечается, что за последнюю неделю в столице увеличилось количество госпитализированных больных коронавирусом. Киев готовит медучреждения второй волны для лечения больных COVID-19.Как сообщали Українські Новини, в Украине за сутки 1 637 новых случаев коронавируса. Кроме того, в Киеве и двух областях заняты более 50% коек для пациентов с COVID-19.