Цена на электроэнергию в Украине снизилась, и она ниже чем в Германии и Франции

Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 17 августа уменьшилась на 19,1%, или на 269,56 гривен/МВт-ч до 1 140,22 гривен/МВт-ч по сравнению с 10 августа.

Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини.

За указанный период средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах "Бурштынского энергоострова" увеличилась на 0,5%, или на 7,46 гривен/МВт-ч до 1 638,36 гривны/МВт-ч.

Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС Украины (35,29 евро/МВт-ч) превышает цены в Норвегии (4,48 евро/МВт-ч) в 7,9 раза, в Швеции (32,91 евро/МВт-ч) - на 6,7%.

При этом в Дании цена электроэнергии (46,38 евро/МВт-ч) - на 31,4% выше, чем в Украине, во Франции (39,94 евро/МВт-ч) - на 13,2%, в Германии (40,36 евро/МВт-ч) - на 14,4%, в Австрии (40,34 евро/МВт-ч) - на 14,3%.

Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии сократилась на 1,6%, или на 0,68 евро/МВт-ч до 40,96 евро/МВт-ч (1 323 гривна/Мвт-ч согласно курсу НБУ на 17 августа).

Как сообщали Українські Новини, Рада списала долги старого рынка электроэнергии.

Кабмин обязал ТЭС использовать для производства электроэнергии только украинский уголь.

Cвязанные с Игорем Коломойским, за время президентства Владимира Зеленского продали государственной компании "Центрэнерго" не менее 1,5 млн тонн. В основном это был российский уголь, хотя в Украине добывают уголь необходимых марок.

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