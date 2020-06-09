"Центрэнерго" перешло на российский уголь от окружения Коломойского, - СМИ

После того, как СМИ рассказали, как связанные с Коломойским компании зарабатывали на государственном "Центрэнерго", фирмы, связанные с Игорем Коломойским, за время президентства Владимира Зеленского продали государственной компании "Центрэнерго" не менее 1,5 млн тонн. В основном это был российский уголь, хотя в Украине добывают уголь необходимых марок.

Об этом говорится в сюжете Алисы Юрченко для телепрограммы "Наші гроші с Денисом Бигусом".

По данным госпортал "Spending", "Центрэнерго" с июля 2019 по апрель 2020 приобрело 1,5 млн тонн угля у фирм "Синтез Ойл", "Нефть форс", "Рекорд Систем" и "Азонекс".

Государственная налоговая служба внесла кипрских акционеров компании "Синтез Ойл" в перечень подконтрольных Игорю Коломойскому. Машина этой компании ездила в сопровождении Владимира Зеленского, когда тот был кандидатом в президенты. Основателем фирмы "Нефть Форс" является менеджер топливной группы "Авиас", связанной с Коломойским. "Рекорд Систем" и "Азонекс" имеют ряд сечений с бизнесами Коломойского и использовали при импорте угля тех же таможенных декларантов, что и "Синтез Ойл" и "Нефть Форс".

К лету 2019-го эти четыре фирмы не занимались углем. После избрания президента Зеленского на "Центрэнерго" назначили менеджмент, Коломойский назвал "понятным". Тогда указанные четыре фирмы начали импортировать уголь из России и перепродавать госкомпании.

Всплеск импорта угля из России вызвал кризис с углем украинским. "Центрэнерго" уменьшило закупки у государственных шахт, уголь лежал на складах, а шахтеры не получали зарплат.

"Центрэнерго, куда мы отгружаем, 120% угля на складах заполнены. А заполнено чьим углем? Каждый месяц через Беларусь из России уходит 500 тыс тонн угля различных марок", - говорил в феврале 2020 Александр Абрамов, председатель Независимого профсоюза горняков в Мирногради .

Так он объяснял, почему сотрудники шахты "Капитальная" ( "ГП" Мирноградвугилля ") протестуют и отказываются подниматься на поверхность из-за невыплат зарплат.

Различные заказчики в Украине покупали российский уголь по разной цене. Например, 7 декабря 2019 на таможне были оформлены две закупки. Уголь марки Т российского "Сибэнергоугля" купили Трипольская ТЭС и "Синтез Ойл" по одинаковой цене - 1957 грн / т. В дальнейшем фирма из пула Коломойского перепродала его на "Центрэнерго" по 2200 грн / т без НДС, то есть на 243 гривны дороже импортной цены Трипольской ТЭС.

На тех объемах, которые посредники с орбиты олигарха скупали в РФ и перепродавали Центрэнерго, такая наценка могла составить около 300 млн грн.

Напомним, с июня 2019 "Центрэнерго" возглавлял Владимир Потапенко. Его назначили туда, когда президентом уже был Владимир Зеленский, а премьером оставался Владимир Гройсман. Фондом госимущества, владеющий 78% акций Центрэнерго, руководил Виталий Трубаров.

После изменения руководителей Кабмина и ФГИ Алексей Гончарук и Дмитрий Сенниченко начали смену руководства Центрэнерго. Этот процесс несколько месяцев блокировался в судах. А 29 мая 2020 Фонда госимущества удалось назначить и.о. гендиректора Александра Корчинского. Он уверяет, что сейчас Центрэнерго использует уголь только государственных шахт.

Как сообщали Українські Новини, Украина выставит на приватизацию "Центрэнерго". Ранее гендиректором "Центрэнерго" назначили Александра Корчинского.