Рада списала долги старого рынка электроэнергии

Верховная Рада поручила Кабинету Министров выпустить облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для погашения возникшей на оптовом рынке электроэнергии задолженности государственного предприятия "Энергорынок".

За принятие законопроекта № 2386 за основу и в целом проголосовало 243 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно законопроекту, Рада предлагает Кабмину в месячный срок, после вступления в силу данного закона, увеличить уставной капитал государственных энергогенерирующих компаний и оператора системы передачи национальной энергетической компании "Укрэнерго", за счет эмиссии и внесения в них ОВГЗ на сумму задолженности, предусмотренной к погашению.

Также государственные энергогенерирующие компании и "Укрэнерго" должны будут предоставить Министерству энергетики подтвержденный письмом государственного предприятия "Энергорынок" расчет суммы дебиторской задолженности, подлежащей к погашению.

В свою очередь, кредиторская задолженность "Энергорынка" составляет 28,1 млрд гривен, из которых 42% перед "Энергоатомом" и 42% перед государственным предприятием "Региональный электрические сети", которое поставляет электроэнергию на угледобывающие предприятия.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин обязал ТЭС использовать для производства электроэнергии только украинский уголь.

Cвязанные с Игорем Коломойским, за время президентства Владимира Зеленского продали государственной компании "Центрэнерго" не менее 1,5 млн тонн. В основном это был российский уголь, хотя в Украине добывают уголь необходимых марок.