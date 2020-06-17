Кабмин обязал ТЭС использовать для производства электроэнергии только украинский уголь

Кабинет Министров обязал тепловые электростанции (ТЭС) использовать для производства электроэнергии только украинский уголь.

Данное решение было принято на заседании Кабмина 17 июня, передают Українські Новини.

"Было установлено, что ряд энергогенерирующих компаний ТЭС не соблюдают обозначенных показателей (показателей потребления энергоресурсов, утвержденных в энергобалансе), в частности в структуре топлива наблюдается значительное снижение объемов потребления угля, отечественной добычи, природным газом, который используется ТЭС для производства электроэнергии", - сказала в ходе заседания временно исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец.

Она отметила, что данная ситуация является недопустимой, так как это приводит к приостановке работы шахт, вынужденному простою шахтеров и задержке оплаты их труда.

"Данный проект распоряжения предусматривает приоритетное использование отечественного угля при производстве электроэнергии на ТЭС", - подчеркнула она.

В свою очередь правительство приняло данное решение с двухдневной доработкой.

Как сообщали Українські Новини, фирмы, связанные с Игорем Коломойским, за время президентства Владимира Зеленского продали государственной компании "Центрэнерго" не менее 1,5 млн тонн. В основном это был российский уголь, хотя в Украине добывают уголь необходимых марок.

10 мая мощность генерации атомных электростанций упала до исторического минимума 7,41 тысяч МВт. Это составляет всего 53% от общей установленной мощности АЭС 13,84 тысяч МВт.

В состав "Центрэнерго" входят 3 ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет 7 660 МВт, это около 14% от общей установленной мощности Украины.