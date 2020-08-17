У Києві згорів автомобіль редакції програми "Схеми". Журналісти підозрюють підпал

Михайло Ткач журналіст програми "Схеми: корупція в деталях" заявляє про підпал у ніч на 17 серпня автомобіля редакції, на якому вони знімали свої матеріали.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Погані новини тривають. Авто, на якому ми протягом чотирьох років знімаємо матеріали, що ви всі бачили, спалили. Останній матеріал, над яким ми працювали з важливим членом знімальної групи водієм Борисом Мазуром на Kia Cerato - це "Королі доріг". Його вже подивилися майже 700 000 глядачів на ютубі. Під час знімання і в самому матеріалі я неодноразово підкреслював, що за нашим авто і нами вели спостереження співробітники охорони Президента УГО",- написав журналіст.

Автомобіль знаходився біля будинку, де мешкає водій.

Транспорт відновленню не підлягає.

Згорів автомобіль журналістів "Схем". Фото: facebook.com/mixailotkach

Те, що залишилося від автомобіля. Фото: facebook.com/mixailotkach

Автомобіль згорів біля будинку. Фото: facebook.com/mixailotkach

Як повідомляли Українські Новини, раніше Ткач заявив про виявлення у себе у квартирі ознак прослуховувального обладнання.

Президент Володимир Зеленський не бачить проблеми в тому, що журналіст "Радіо Свобода" Михайло Ткач перебуває там, де він живе і працює. Але назвав "нахабством" стеження журналістів за його кортежем.

Раніше Зеленський задекларував 13,5 млн гривень доходів від відчуження майна.

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