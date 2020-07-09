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09 июля 2020, четверг, 21:53 2845
Президент 2020-07-09T22:11:49+03:00
Українські Новини
Зеленский переехал жить на госдачу в Конча-Заспу, которую отремонтировали за госсчет, — расследование

Зеленский переехал жить на госдачу в Конча-Заспу, которую отремонтировали за госсчет, — расследование

Кира Молчанова
Конча-заспа, Недвижимость, Дача, Расследование, Владимир Зеленский
Пресс-конференция Зеленского. Фото: ОПУ
Пресс-конференция Зеленского. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский переехал жить на государственную дачу в Конча-Заспе (Киевская область).

Об этом свидетельствует журналистское расследование программы "Схемы" "Радио Свобода", передают Українськi Новини.

Журналисты зафиксировали, что по вечерам, после окончания рабочего дня Президента, автомобили из его кортежа въезжали на закрытую территорию поселка.

При этом дом в поселке Иванковичи, согласно декларации, Президент продал.

Журналисты проследили, что с территории дач в Конча-Заспе через охрану утром проезжал автомобиль, зарегистрированный на имя жены Президента Елены Зеленской.

Через два часа после этого из тех же ворот выехал президентский кортеж.

Вечером того же дня журналисты снова проследили за кортежем Президента.

На Обуховской трассе, которая ведет в поселок, были зафиксированы дежурящие вдоль дороги автомобили госохраны.

Кортеж несколько дней подряд въезжал и выезжал с территории Конча-Заспы.

Журналисты на сайте Государственного управления делами нашли информацию, что осенью прошлого года на даче, где предположительно живет Президент, провели ремонт, а также обновили систему противопожарной безопасности.

Об этом свидетельствуют государственные закупки.

Источники журналистов, имеющие доступ на территорию дачного поселка, предоставили кадры, на которых видно, что в доме, где предположительно живет Президент, горит свет, а вокруг территории дежурит охрана.

Пресс-служба Президента эту информацию не комментировала.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре Зеленский решил передать Фонду государственного имущества 5 объектов Государственного управления делами на приватизацию, среди которых отель "Днипро", а также планирует в будущем передать еще 9, включая комплекс отдыха "Пуща-Водица" и санаторий "Конча-Заспа".

Президент Владимир Зеленский задекларировал 13,5 млн гривен доходов от отчуждения имущества.

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