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  • Почти 300 тысяч. ВОЗ зафиксировала новый суточный рекорд по коронавирусу в мире
16 августа 2020, воскресенье, 11:09 194
Мир 2020-08-16T11:45:02+03:00
Українські Новини
Почти 300 тысяч. ВОЗ зафиксировала новый суточный рекорд по коронавирусу в мире

Почти 300 тысяч. ВОЗ зафиксировала новый суточный рекорд по коронавирусу в мире

Валерия Драгомирова
ВОЗ, Антирекорд, Коронавирус в мире, Пандемия коронавируса
Коронавирус. Фото: twitter.com/imfnews
Коронавирус. Фото: twitter.com/imfnews

В то время, как в Украине за сутки 1 637 новых случаев Covid-19, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за последние 24 часа почти 300 тысяч новых случае коронавируса, что является рекордным суточным приростом с самого начала пандемии. Об этом ВОЗ сообщила вечером в субботу, пишет DW

При этом, согласно данным экспертов, значительное количество заражений не фиксируется статистикой. Есть страны, в которых даже не делают тестов.

По данным ВОЗ, за 24 часа было зафиксировано 294 тыс. новых случаев заражения, что на 2 тыс. превышает предыдущий рекорд, который наблюдали 31 июля. Наиболее пострадавшие страны - США, Бразилия и Индия.

С начала пандемии зафиксировано более 21 миллиона случаев заражения. Число смертей превышает 755 тысяч.

Как сообщали Українські Новини, последствия пандемии коронавируса будут ощущаться на протяжении десятилетий. 

Ранее Ляшко заявил, что Украина занимает 34-е место в мире по количеству случаев коронавируса. 

Тем временем ВОЗ назвала еще один возможный путь передачи коронавируса

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