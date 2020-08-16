Уже не антирекорд. В Украине за сутки 1 637 новых случаев коронавируса

15 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 637 до 91 356, количество умерших от заболевания - на 24 человека до 2 068 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев сократилось на 11,4%, новых летальных случаев - на 27,3%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 16 августа в Украине зарегистрировано 91 356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 068 летальных, 47 822 человека выздоровели.

За сутки зафиксировано 1 637 новых случаев заболевания, выздоровели 392 человек, умерли 24 человека.

Таким образом, 14 августа показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших – 1 637 против 392.

Количество новых случаев заболевания 15 августа составило 1,8% от общего количества заболевших на 14 августа.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 16 августа составило 41 466 человек, что на 3% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (11 951), в Киеве (10 538) и Черновицкой области (7 617).

В Ривненской области зафиксировано 7 538 случаев коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской - 6 626 случаев, в Закарпатской - 6 246, в Харьковской - 6 065, в Одесской – 4 964, в Волынской - 4 644, в Киевской - 4 530, в Тернопольской - 3 732, в Винницкой - 3 213, в Житомирской - 2 430, в Днепропетровской - 1 725, в Хмельницкой - 1 581 случаев.

1 206 случаев выявлено в Черниговской области, 1 148 случаев - в Черкасской, 1 088 случаев - в Донецкой, 1 085 случаев - в Запорожской, 854 случая - в Сумской, 808 случаев - в Николаевской, 742 случая - в Кировоградской, 548 случаев - в Полтавской, 299 случаев - в Херсонской и 178 случаев - в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве и двух областях заняты более 50% коек для пациентов с COVID-19.



Тем временем в ВСУ падает количество новых случаев коронавируса.

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