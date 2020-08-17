Другий день поспіль в Україні знижується захворюваність і смертність від коронавірусу

У порівнянні з попередньою добою, 16 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 1 464 до 820 92, кількість померлих від захворювання - на 21 людину до 2 089, при цьому станом на 17 серпня за добу кількість нових випадків скоротилася на 10,6%, нових летальних випадків - на 12,5%.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, за станом на ранок 17 серпня в Україні зареєстровано 92 820 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 089 летальних, 48 164 людини одужали.

За добу зафіксовано 1 464 нових випадки захворювання, одужали 342 людини, померла 21 людина.

Таким чином, 16 серпня показник нових хворих за добу був більше, ніж видужали – 1 464 проти 342.

Кількість нових випадків захворювання на 16 серпня склало 1,6% від загальної кількості хворих на 15 серпня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 17 серпня склало 42 567 осіб, що на 2,7% більше у порівнянні з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (12 079), в Києві (10 642) і Чернівецької області (7 782).

У Рівненській області зафіксовано 7 716 випадків коронавірусної інфекції, в Івано-Франківській - 6 790 випадків, у Закарпатській - 6 329, у Харківській - 6 156, в Одеській – 5 062, у Волинській - 4 707, у Київській - 4 554, у Тернопільській - 3 817, у Вінницькій - 3 234, в Житомирській - 2 479, у Дніпропетровській - 1 750, у Хмельницькій - 1 618 випадків.

1 233 випадки виявлено у Чернігівській області, 1 165 випадків - у Черкаській, 1 118 випадків - у Запорізькій, 1 094 випадку - в Донецькій, 891 випадок - в Сумській, 819 випадків - у Миколаївській, 743 випадки - у Кропивницькій, 557 випадків - у Полтавській, 301 випадок - в Херсонській і 184 випадки - у Луганській області.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві та двох областях зайнято понад 50% ліжок для пацієнтів з COVID-19.

Також у неділю, 16 серпня, стало відомо, що ВООЗ зафіксувала новий добовий рекорд щодо коронавірусу у світі.

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