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16 августа 2020, воскресенье, 20:53 601
Силовые структуры 2020-08-16T21:45:02+03:00
Українські Новини
В зоне ООС боевики не стреляли, но все же нарушили перемирие

В зоне ООС боевики не стреляли, но все же нарушили перемирие

Надежда Комендантова
ООС, Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС, перемирие-2020
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано

В то время, как снайпер самопровозглашенной "Луганской народной республики" сдался Вооруженным силам Украины, боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил в воскресенье, 16 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС, передают Українськi Новини.

"Объединенные силы надежно контролируют ситуацию в районе проведения операции, соблюдая введенный режим тишины. С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано", - говорится в нем.

Согласно сообщению, сегодня ООС было обнаружено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Ужовка враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений у Водяного.

Боевых потерь среди личного состава ООС нет.

Как сообщали Українськi Новини, 12 августа боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС, потерь не было. Тем временем, на Донбассе формирования РФ роют окопы и укрепляют позиции.

С 27 июля на Донбассе действует полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

 

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