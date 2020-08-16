У зоні ООС бойовики не стріляли, але все ж порушили перемир'я

Бойовики не порушували режим припинення вогню в зоні проведення Операції об'єднаних сил в неділю, 16 серпня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби штабу ООС, передають Українські Новини.

"Об'єднані сили надійно контролюють ситуацію в районі проведення операції, дотримуючись введений режим тиші. З початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, що виконують завдання в районі проведення операції, обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, сьогодні ООС було виявлено одне порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.

Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Вужачку ворог здійснював інженерне укріплення позицій у бік наших підрозділів у Водяного.

Бойових втрат серед особового складу ООС немає.

Як повідомляли Українські Новини, 12 серпня бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню в зоні ООС, втрат не було. Тим часом, на Донбасі формування РФ риють окопи і зміцнюють позиції.

З 27 липня на Донеччині діє повний і всеосяжний режим припинення вогню.

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