Не выдержал произвола и издевательств главарей. Снайпер "ЛНР" сдался украинским военным

Снайпер самопровозглашенной "Луганской народной республики" сдался Вооруженным силам Украины, в то время, как на Донбассе формирования РФ роют окопы и укрепляют позиции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня подразделения Объединенных сил задержали стрелка-снайпера, у которого был обнаружен военный билет так называемой "ЛНР", небольшая сумма средств в российских рублях и обезболивающий медицинский препарат наркотического действия. Задержанный признался, что не выдержал произвола и издевательств главарей, которые командуют оккупационными подразделениями, и добровольно решил сдаться Вооруженным силам Украины. Сейчас им занимаются компетентные органы", - говорится в нем.

По данным разведки, боевики теряют контроль над личным составом и среди них все чаще наблюдается употребление алкоголя и наркотиков, самоубийства и дезертирство личного состава.

Отмечается, что боевики сформировали "заградительные отряды", чтобы бороться с дезертирством.

"На своих медийных ресурсах оккупанты "с горечью в сердце" сообщают, что их командование теперь отдает приказы уничтожать потенциальных дезертиров. У населенного пункта Луганское снайпер врага застрелил своего же коллегу за самовольное оставление места службы", - добавлено в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, 12 августа боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС, потерь не было.

С 27 июля на Донбассе действует полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

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