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16 августа 2020, воскресенье, 19:04 578
Общество 2020-08-16T19:18:53+03:00
Українські Новини
В центре Киева прошел марш в поддержку белорусов

В центре Киева прошел марш в поддержку белорусов

Елена Новикова
Беларусь, Марш, Украина-Беларусь, выборы в Беларуси, митинги в Беларуси, Марш в поддержку
В Киеве прошел марш в поддержку белорусов. Фото: Радіо Свобода
В Киеве прошел марш в поддержку белорусов. Фото: Радіо Свобода

В то время, как МИД Украины призывает руководство Беларуси расследовать факты применения силы к протестующим, в центре Киева в воскресенье, 16 августа, прошло шествие в поддержку участников антивластных протестов в беларуси. Об этом сообщает сообщает "Радіо Свобода"

Сообщается, что около сотни человек с бело-красными флагами от Михайловской площади в посольство Беларуси в Украине, где прошел митинг.

Среди лозунгов, которые звучали от активистов, были: "Жыве Беларусь", "Лукашенко, уходи", "Отпускай" (речь идет о задержанных в Беларуси людей).

Среди участников есть как граждане Украины, так и белорусы, которые по разным причинам находятся в Украине.

В Киеве прошел марш в поддержку белорусов. Фото: Радіо СвободаВ Киеве прошел марш в поддержку белорусов. Фото: Радіо Свобода

Марш в поддержку белорусов прошел в Киеве. Фото: Радіо СвободаМарш в поддержку белорусов прошел в Киеве. Фото: Радіо Свобода

Как сообщали Українські Новини, Александр Лукашенко вышел к участникам митинга, организованного в его поддержку, где заявил, что Украина "приказывает провести новые выборы в Беларуси", в то время, как Офис Президента опровергает заявление, что Украина призвала провести новые выборы в Беларуси.

Кроме того, Лукашенко заявил, что Россия окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси

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