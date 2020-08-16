У центрі Києва пройшов марш на підтримку білорусів

У Києві пройшов марш на підтримку білорусів. Фото: Радіо Свобода

У Києві пройшов марш на підтримку білорусів. Фото: Радіо Свобода

В той час, як МЗС України закликає керівництво Білорусі розслідувати факти застосування сили до протестувальників, в центрі Києва в неділю, 16 серпня, пройшла хода в підтримку учасників антивладних протестів у білорусі. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Повідомляється, що близько сотні людей з біло-червоними прапорами від Михайлівської площі в посольство Білорусі в Україні, де пройшов мітинг.

Серед гасел, які звучали від активістів, були: "Жыве Беларусь", "Лукашенко, йди", "Відпускай" (мова йде про затриманих у Білорусі людей).

Серед учасників є як громадяни України, так і білоруси, які з різних причин перебувають в Україні.

У Києві пройшов марш на підтримку білорусів. Фото: Радіо Свобода

Марш в підтримку білорусів пройшов у Києві. Фото: Радіо Свобода

Як повідомляли Українські Новини, Олександр Лукашенко вийшов до учасників мітингу, організованого в його підтримку, де заявив, що Україна "наказує провести нові вибори в Білорусі", в той час, як Офіс Президента спростовує заяву, що Україна закликала провести нові вибори в Білорусі.

Крім того, Лукашенко заявив, що Росія надасть допомогу по забезпеченню безпеки Білорусі.

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