МИД Украины призывает руководство Беларуси расследовать факты применения силы к протестующим

Министерство иностранных дел Украины призывает руководство Беларуси не допустить преследований по политическим мотивам и расследовать факты неправомерного применения силы к мирным протестующим.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українські Новини.

"МИД Украины констатирует, что официально обнародованные результаты выборов президента Республики Беларусь не вызывают доверия в белорусском обществе", - говорится в нем.

Отмечается, что МИД разделяет позицию, высказанную Европейским Союзом, относительно выборов в Беларуси.

Украина чрезвычайно обеспокоена случаями необоснованной жестокости правоохранителей в отношении граждан, участвующих в протестах, представителей СМИ и иностранцев.

"Призываем руководство Беларуси не допустить дальнейших преследований по политическим мотивам своих оппонентов и тех граждан Беларуси, которые вышли на улицы городов продемонстрировать свою позицию, а также тщательно расследовать все факты неправомерного применения силы против мирных протестующих", - подчеркнули в МИД.

Как сообщали Українські Новини, Александр Лукашенко вышел к участникам митинга, организованного в его поддержку.

Ранее сообщалось о том, что в Минске на место гибели активиста пришли десятки тысяч людей.

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