МИД Украины призывает руководство Беларуси расследовать факты применения силы к протестующим

Министерство иностранных дел Украины призывает руководство Беларуси не допустить преследований по политическим мотивам и расследовать факты неправомерного применения силы к мирным протестующим. Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українські Новини. "МИД Украины констатирует, что официально обнародованные результаты выборов президента Республики Беларусь не вызывают доверия в белорусском обществе", - говорится в нем. Отмечается, что МИД разделяет позицию, высказанную Европейским Союзом, относительно выборов в Беларуси. Украина чрезвычайно обеспокоена случаями необоснованной жестокости правоохранителей в отношении граждан, участвующих в протестах, представителей СМИ и иностранцев. "Призываем руководство Беларуси не допустить дальнейших преследований по политическим мотивам своих оппонентов и тех граждан Беларуси, которые вышли на улицы городов продемонстрировать свою позицию, а также тщательно расследовать все факты неправомерного применения силы против мирных протестующих", - подчеркнули в МИД. Как сообщали Українські Новини, Александр Лукашенко вышел к участникам митинга, организованного в его поддержку. Ранее сообщалось о том, что в Минске на место гибели активиста пришли десятки тысяч людей.