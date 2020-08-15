В Минске на место гибели активиста пришли десятки тысячь людей

В Беларуси седьмой день протестуют против результатов президентских выборов. В субботу в Минске десятки тысячь людей пришли на место гибели активиста Александра Тарайковского возле станции метро "Пушкинская".

Об этом пишет Tut.by.



Родственники прощались с Тарайковским в ритуальном зале на улице Ольшевского. Похоронят активиста на Западном кладбище Минска.

В то же время, десятки тысяч людей собрались на месте гибели Тарайковского возле станции метро "Пушкинская".

Люди держат флаги Беларуси и цветы, некоторые — плакаты со снимками избитых в ходе протестных акций.

На месте гибели активиста собралось много людей. Фото: Tut.by.

Минск. Фото: Tut.by.

Студенты БГУ с разных факультетов сначала выстроились в цепь солидарности возле факультета международных отношений в районе вокзала, а потом отправились к станции метро "Пушкинская".

Сотрудники "Белавиа" вышли на акцию солидарности к национальному аэропорту "Минск".

Акции протеста проходят в субботу также в других городах Беларуси.







Как сообщали Українські Новини, в Беларуси объявили официальные результаты выборов. Лукашенко набрал более 80% голосов.



Кроме того, независимые экзит-полы в Беларуси отдают 65-70% Тихановской, Лукашенко - 15-16%.



Тем временем президент Владимир Зеленский просит украинцев воздержаться от поездок в Беларусь до стабилизации ситуации.