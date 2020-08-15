Лукашенко поручил силовикам не допустить образования цепь "неравнодушных" от Вильнюса до Киева

Александр Лукашенко, который заявил, Россия окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси, отреагировал на идею выстроить "живую цепь неравнодушных" от Вильнюса до Киева. Президент поручил силовикам не допустить подобных действий.

Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Еще один момент, который не может не настораживать нас (мы также с Президентом Путиным это обсуждали): вы видите не только заявление этих государств, которые находятся на западе от нас, не только их предложение. Но интересная появилась информация сегодня к утру о том, что они хотят выстроить "ланцуг" от Вильнюса до Киева. То есть цепь неравнодушных. Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях... Уже хотят выставить от Вильнюса до Киева и собрать туда более 300 тыс. человек", - сказал Лукашенко.

Он поручил Министерству обороны, МВД и КГБ, а также генеральному прокурору осуществить оценку, категорически не допустить подобных действий.

Он сказал, что это уже проходил после распада Советского Союза, когда была попытка создания Балто-Черноморского региона - санитарной зоны: три балтийских государства, Беларусь, Украина, чтобы отделить Россию от Запада".

"Но все бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном. И мы понимаем, к чему это может привести. Поэтому с Президентом России договорились о том, что мы будем здесь действовать во взаимодействии", - добавил президент.

Как сообщали Українські Новини, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 84%, а с результатом более 80% голосов победил действующий Президент Александр Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года.

После обнародования данных официального экзитпола, тысячи людей в Беларуси вышли на акции протеста.